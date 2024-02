Domani in Provincia la presentazione del vademecum “Tutti i volti della violenza”

Domani 21 febbraio 2024, alle ore 10,30, nel salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino si tiene la conferenza stampa di presentazione del Vademecum “Tutti i Volti della violenza” redatto dal tavolo tecnico interistituzionale per il contrasto della violenza di genere, in particolare da Associazione Sportello Rosa Aps, Provincia di Salerno e Ambasciata della Repubblica di Polonia, per dare risposte concrete alle donne, italiane e straniere, vittime di violenze e maltrattamenti.

Il vademecum

Il vademecum è stato appositamente tradotto in varie lingue per essere distribuito e divulgato in più luoghi strategici tra cui gli Ambiti Territoriali.

Ecco chi partecipa alla presentazione

Partecipano alla presentazione il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, la consigliera provinciale delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Filomena Rosamilia e la presidente dell’Associazione Sportello Rosa Maria Gabriella Marotta.

Sono inoltre presenti tutti i componenti del Tavolo interistituzionale per il contrasto della violenza di genere, nato su impulso dell’Associazione Sportello Rosa A.P.S., a seguito del Protocollo di Intesa sottoscritto con l’Ambasciata Polacca e la consigliera provinciale delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunità.