Divieto di balneazione temporaneo a Castellabate per lavori di pulizia e ripristino: ecco le spiagge interessate

Il Comune di Castellabate, ha pubblicato un’ordinanza per il divieto di balneazione temporaneo a causa di alcuni interventi di pulizia e manutenzione delle spiagge che saranno presenti lungo alcune zone del litorale costiero. I giorni interessati da tali operazioni saranno il 29 e il 30 maggio.

Le spiagge interessate

Il divieto di balneazione, che sarà valido dalle ore 8 alle ore 20 nei giorni interessati, riguarderà alcune spiagge libere che necessitano di lavori di ripristino e pulizia in vista dell’arrivo della stagione estiva.

Gli arenili indicati sono: la spiaggia della Grotta a San Marco di Castellabate, spiaggia Marina Piccola, Viale dei Cantieri Navali e spiaggia di Punta dell’Inferno, oltre alla zona Baia Arena della frazione di Ogliastro Marina.

Anche i tratti di spiaggia nei pressi di “Lago Mare”, in corrispondenza della foce del vallone Sant’Antonio saranno oggetto di operazioni urgenti riguardante il ripristino della condotta fognaria recentemente danneggiata. In quest’ultimo caso, il divieto sarà esteso anche ai giorni 31 maggio e 1 e 2 giugno.

Il divieto di balneazione

Tale decisione si è resa necessaria visto che gli interventi in programma non consentirebbero la libera attività di balneazione. Il fine è quello di garantire le piene condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Il Comune raccomanda la massima collaborazione.