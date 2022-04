Castellabate: pulizia delle spiagge in tempi record

CASTELLABATE. Spiagge pronte per ospitare i turisti già nel weekend lungo di Pasqua. Dovrebbe essere la normalità in un territorio che fa del turismo la sua principale risorsa economica e invece sono pochi i centri che si sono mossi in tal senso. Tra questi Castellabate.

Castellabate: completata la pulizia e la sistemazione degli arenili

Non ha ancora spento la prima candelina, ma l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Rizzo riceve già il plauso degli operatori turistici per gli interventi di manutenzione ordinaria della costa, avvenuta proprio in questi giorni primaverili, per accogliere i tanti visitatori che nel periodo pasquale hanno scelto di soggiornare nel Cilento.

I disagi negli altri centri

Segnali positivi che indicano la volontà di migliorare l’offerta turistica sul territorio. Altri comuni, invece, sono ancora fermi al palo, come la vicina Agropoli, costretta anche a fronteggiare l’emergenza posidonia spiaggiata che difficilmente verrà rimossa con il commissariamento dell’Ente.

La società che si occupa della manutenzione della città, invece, non ha provveduto neanche ai necessari interventi di pulizia delle aree più suggestive del Comune, a partire dal centro storico. Come se non bastasse la locale Pro Loco ha lasciato il castello chiuso nel pomeriggio di Pasquetta, per la delusione dei tanti turisti giunti in città.