Divieto di balneazione a Sapri, Gentile: esami confermano balneabilità, Arpac faccia nuovi controlli

L’ordinanza prodotta nella giornata di ieri dal Sindaco di Sapri Antonio Gentile in merito al divieto di balneazione in alcune località presenti lungo il litorale saprese ha generato numerose critiche da parte dei consiglieri di opposizione Siamo Sapri. Questa mattina la replica del Sindaco Gentile che tra le altre cose chiede una nuova campionatura delle acque.

La replica del sindaco di Sapri

“Nella giornata di ieri con nota acquisita al protocollo in pari data l’ARPAC ci ha comunicato che i risultati dei campionamenti effettuati in data 18 maggio (piena allerta meteo) delle acque di balneazione non sono favorevoli nei punti San Giorgio e Cammarelle mentre sono positivi nel punto di campionamento Lungomare – afferma Gentile – Come da prassi, oramai da anni, contemporaneamente all’ARPAC effettuiamo dei campionamenti di parte che vengono analizzati dal laboratorio Pluriacque. I nostri campionamenti, invece, hanno certificato la piena balneabilità in tutti i punti, quindi abbiamo richiesto all’ARPAC di rifare le loro analisi nel minor tempo possibile“.

Un nuovo piano di monitoraggio su torrenti e impianti

E poi aggiunge. “Puntando all’eccellenza della qualità delle nostre acque di balneazione, stesso nella giornata di ieri si è tenuto in comune un tavolo tecnico con i vertici CONSAC per strutturare un nuovo piano di monitoraggio ed intervento di breve e medio periodo sulle aste torrentizie e gli impianti cittadini”. Toccherà dunque aspettare i nuovi risultati per avere un quadro definitivo della balneazione lungo il litorale della baia di Sapri.