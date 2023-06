Divelte tre panchine a Polla: la Polizia Municipale denuncia una persona

La Polizia Municipale di Polla ha denunciato una persona per atti vandalici. Sarebbe, secondo le risultanze delle indagini degli agenti guidati dal comandante Andrea Santoro, l’autore degli atti vandalici messi in atto nel centro del Vallo Di Diano.

Un episodio che ha determinato indignazione e la ferma condanna di istituzioni e comunità locale.

Tre panchine sono state divelte nella notte, ma anche altri episodi, come il lancio di alcuni vasi di fiori nel fiume Tanagro, avvenuto nei giorni scorsi ad opera di alcuni giovani del posto, hanno fatto alzare la guardia in paese.

Le indagini

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza e gli accertamenti messi in atto hanno permesso di risalire al presunto responsabile.

Quest’ultimo non si è scoraggiato nel suo intento, nonostante le panchine di ferro, quindi molto pesanti, fossero anche ancorate al suolo. Le panchine, pesanti, erano inchiodate sul marciapiede proprio a pochi passi dal centro cittadino e l’azione è stata messa in atto nella notte.

I precedenti

Nei mesi scorsi episodi simili. Le fioriere installate sul ponte Romano di Polla furono trovate nel sottostante letto del fiume Tanagro. Erano state collocate sul ponte per renderlo più bello e dare un messaggio di benvenuto a chi si apprestava ad attraversare in auto o a piedi il piccolo centro del Vallo di Diano.

Anche in quel caso fu provvidenziale la presenza delle telecamere di videosorveglianza.