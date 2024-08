Disturbo alla quiete pubblica: chiuso locale nel centro di Eboli

Nel pomeriggio odierno, a Eboli, i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato al titolare di un’attività commerciale del centro cittadino il provvedimento del Questore di Salerno emesso ai sensi dell’ex art. 100 del T.U.L.P.S. di “sospensione di esercizio di bar, per giorni sette”, adottato su richiesta del medesimo Comando Carabinieri.

La disposizione del Questore

Il provvedimento origina da specifiche attività di verifiche e controlli, già effettuati nel tempo dai Carabinieri della Compagnia di Eboli più volte intervenuti presso il bar per il segnalato disturbo della quiete pubblica, con le conseguenti sanzioni per i rumori molesti da musica ad alto volume, ed in ultimo dalla rissa tra avventori, di cui uno in evidente stato di ebrezza alcolica, avvenuta la notte dell’11 agosto scorso nello spazio antistante il locale.

Pertanto, su proposta avanzata dai Carabinieri di Eboli di sospensione della licenza di attività commerciale bar, e ritenute le condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore ha emesso il provvedimento che sospende le attività esercitate nel pubblico esercizio di bar per giorni sette.