Disturbi della tiroide: ecco i 5 sintomi più comuni che ignoriamo

La tiroide è una ghiandola endocrina situata nella parte anteriore del collo, sotto la laringe. È fondamentale per la regolazione di molti processi corporei, in particolare la produzione di ormoni tiroidei che influenzano il tasso metabolico e quindi il peso corporeo, la temperatura corporea, l’umore e altri processi. La tiroide è controllata dal sistema nervoso centrale e produce ormoni tiroidei come lo iodio che influenzano la crescita e lo sviluppo corporeo.

Sintomi e disturbi della tiroide

I sintomi della tiroide possono variare da uno stato di ipotiroidismo (insufficiente produzione di ormoni tiroidei) a uno stato di ipertiroidismo (eccessiva produzione di ormoni tiroidei). I sintomi possono includere stanchezza, aumento di peso, problemi di concentrazione, mal di testa, secchezza cutanea, depressione, sonnolenza, aumento della sudorazione, gozzo, mal di gola, aumento della frequenza cardiaca, problemi digestivi e perdita di capelli.

Stanchezza cronica

La stanchezza cronica è uno dei principali sintomi dei disturbi della tiroide. La stanchezza può avere un impatto significativo sul benessere fisico e mentale, e può portare a una diminuzione della produttività. La stanchezza cronica è spesso accompagnata da sintomi come mal di testa, mancanza di concentrazione e problemi di memoria.

Variazione di peso

Un’altra delle manifestazioni dei disturbi della tiroide è una variazione di peso significativa. A volte, una persona può avere una rapida perdita di peso o un aumento di peso. Nel caso di una rapida perdita di peso, la persona può anche presentare sintomi come stanchezza, mal di testa, mancanza di concentrazione e problemi di memoria.

Percezione alterata del freddo e del caldo

Questo può essere accompagnato da sudorazione eccessiva, oppure può essere avvertito come una sensazione di freddo o caldo costante. I soggetti che soffrono di patologie tiroidee possono sperimentare una percezione del freddo eccessiva, come nel caso di ipotiroidismo. Al contrario, una produzione massiccia di ormoni oltre i limiti, l’ipertiroidismo, può creare condizioni di intolleranza al caldo, sfociando in sudorazioni abbondanti e incontrollate.

Crampi muscolari

I crampi muscolari sono un altro sintomo comune dei disturbi della tiroide. I crampi possono essere dolorosi e possono compromettere la capacità di effettuare attività fisiche e lavorative.

Disturbi psicologici

I disturbi della tiroide possono anche provocare disturbi psicologici, come ansia, depressione e irritabilità. Questi sintomi possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita della persona e possono interrompere l’attività lavorativa e le relazioni sociali.

Altri disturbi

Altri disturbi associati ai disturbi della tiroide possono includere problemi cardiaci, problemi di digestione, problemi respiratori e problemi articolari.

Diagnosi e trattamenti dei disturbi della tiroide

La diagnosi dei disturbi della tiroide è basata su una storia clinica accurata, esame fisico e test di laboratorio per determinare i livelli di ormone tiroideo. Una volta diagnosticato il disturbo, il medico può prescrivere farmaci ormonali, iodio radioattivo o chirurgia per trattare il disturbo.

Come prevenire e gestire i disturbi della tiroide

Per prevenire i disturbi della tiroide, è importante seguire una dieta sana e bilanciata, sottoporsi a esami medici regolari, ridurre lo stress e fare regolarmente esercizio fisico. Inoltre, è importante riconoscere i sintomi dei disturbi della tiroide e rivolgersi al proprio medico al più presto. Se il disturbo è già stato diagnosticato, è importante seguire le indicazioni del medico per la gestione del disturbo.