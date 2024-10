Disordini nel campionato di Serie D: arrivano 17 Daspo

Il Questore della provincia di Salerno ha emesso 17 provvedimenti di D.A.SPO a carico di 13 tifosi della sarnese e 4 per i tifosi della Scafatese, per le condotte poste in essere al termine della gara disputatasi ad aprile scorso. A quella gara avevano assistito circa 1100 tifosi locali e 200 sostenitori ospiti.

I fatti

Intorno al 40° minuto del primo tempo, alcuni sostenitori della Scafatese e della Sarnese, avvicinatisi alla zona cuscinetto che separa le due tifoserie, hanno iniziato a rivolgersi gesti minacciosi ed insulti reciproci, a cui ha fatto seguito un fitto lancio di oggetti e di artifizi pirotecnici da entrambe le parti, tanto da indurre l’arbitro ad interrompere l’incontro per circa 10 minuti.

La situazione di tensione così venutasi a creare si è ulteriormente aggravata a 5 minuti dal termine della partita, al passaggio in vantaggio della squadra locale, con altri tentativi di contatto da parte delle due tifoserie.

In fase di deflusso poi, si sono registrati più volte tentativi da parte della tifoseria locale di intercettare la carovana degli ospiti che, nei pressi del casello autostradale, hanno bloccato la marcia dei mezzi per scendere dai veicoli e tentare lo scontro, che non si è verificato grazie all’intervento della forza impiegata.

I provvedimenti

Per tutti i tifosi della Sarnese, è stato emesso un provvedimento della durata di anni 3, mentre per quelli della Scafatese, il Questore ha adottato 2 Daspo della durata di 1 anno, uno di 3 anni e l’ultimo di 5 anni con obbligo di firma, trattandosi di soggetto recidivo.