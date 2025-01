Disfatta Ebolitana, sconfitta 3 a 1 a Castel San Giorgio

Sconfitta amara per la formazione di Liquidato. Buona reazione nella ripresa. Il penalty parato a Giorgio poteva riaprire la partita.

La cronaca della gara

Inizia subito forte il Castel San Giorgio che trova il vantaggio dopo sette minuti. Cross di Caliendo, tocca in area Barbosa, arriva Cordato che trafigge Orlandi. Padroni di casa in vantaggio. Sei minuti dopo Thiam, in percussione centrale, prova a trovare il pareggio con un diagonale, palla di poco a lato.

Un minuto dopo, raddoppio del Castel San Giorgio. Preciso traversone in area del solito Caliendo sul quale di testa Senatore, anticipa tutti ed insacca. Terza rete al 39 esimo: Maresca innesca Tagliamonte che trova un tiro al volo che termina alle spalle di Orlandi.

Reazione timida dell’Ebolitana ad un minuto dalla fine del primo tempo: tiro di Frontuto dal limite dell’area, respinto a terra da Bisogno. Ripresa del match con un tiro a lato di Barbosa di poco a lato. Replica Giorgio dopo sessanta secondi, conclusione dal limite che sorvola la traversa e termina fuori. Al 15 esimo rigore per fallo su Thiam. Tira Giorgio e para Bisogno. Realizza Thiam al ventesimo, su respinta corta di Bisogno.

L’Ebolitana accorcia le distanze, peccato per il rigore parato. Diagonale pericoloso dopo 38°, di Gaita con Bisogno che devia in angolo. Dopo 5 minuti di recupero triplice fischio finale.

L’Ebolitana ha reagito bene nella ripresa, il rigore parato da Bisogno ha permesso ai padroni di casa di mantenere il doppio vantaggio.