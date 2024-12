Ebolitana corsara a Sant’Antonio Abate

Successo importante per l’Ebolitana, che la rilancia in classifica. Tre punti pesantissimi in trasferta, per mister Liquidato.

La cronaca

L’Ebolitana dopo una fase di studio, trova la rete. Bravissimo Giorgio al dodicesimo a trovare il vantaggio. L’attaccante lascia partire un tiro al volo dal limite dell’area, che si insacca alle spalle di Lucenti.

Al 28 esimo ci prova Balzano, il suo diagonale termina a lato. Risponde un minuto dopo Costantino, tiro potente ma centrale, parato da Lucenti. Prima conclusione per Thiam dopo 38° di gioco, sfera bloccata dal portiere. Capovolgimento di fronte e Sorriso mette a lato, con Orlandi che sorveglia.

Sant’Antonio Abate pericoloso al 45 esimo:tiro di Picaro, ben parato da Orlandi. Dopo tre di recupero, fine primo tempo, squadre negli spogliatoi.

Raddoppio dell’Ebolitana al primo della ripresa con Padovano, che insacca alle spalle di Lucenti. Al terzo tiro dalla sinistra di Acampora, bloccato da Orlandi. Ebolitana in dieci al 32 esimo.

Due minuti dopo rigore per i padroni di casa. Trasforma Esposito dopo 36° di gioco. Riprende il match, Monaco serve Thiam che di testa mette alto non di molto. Ancora Esposito prova la rete, palla a lato con tiro dalla sinistra. Dopo sei di recupero finisce la gara. L’Ebolitana conquista i tre punti.