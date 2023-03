Discovering Cilento: le Domeniche di Marzo alla scoperta del Cilento

Discovering Cilento prosegue il suo percorso di scoperta del territorio. Durante le domeniche di marzo, il tour operator Cilentour, in collaborazione con Cilento For Travellers, organizzerà “Le passeggiate culturali in bus”, tre eventi aperti sia ai turisti che ai residenti del territorio per scoprire e visitare luoghi ricchi di cultura e storia. Ogni tour sarà accompagnato da una guida specializzata.

Il programma

Il primo appuntamento è previsto per domenica 5 marzo, con la visita in mattinata a Roccagloriosa e gli Ori dei Lucani, seguita nel pomeriggio da una tappa a Policastro per un tour dai Greci al Barocco. Domenica 12 marzo, invece, al mattino, si esplorerà il monachesimo orientale nelle terre di San Giovanni a Piro, mentre nel pomeriggio ci si sposterà a Bosco ed Ortega. Infine, domenica 26 marzo sarà dedicata alla natura, con una visita mattutina all’Oasi Morigerati WWF e un’escursione pomeridiana alle Cascate dei Capelli di Venere.

Informazioni utili

Tutti i tour partiranno alle 8:00 del mattino e termineranno intorno alle 18:00. I punti di raccolta saranno: Agropoli, Prignano Cilento bivio, Perito bivio Omignano, Vallo Scalo stazione, Vallo della Lucania terminal bus e Centola (Foria – uscita superstrada).

Per ulteriori informazioni e dettagli sui programmi, si può contattare il numero 3471946294. Per prenotare, invece, si può scrivere al numero di WhatsApp 097475855.

“Discovering Cilento” è un progetto ideato e realizzato da Cilentour srl, un tour operator del Cilento finanziato nell’ambito del POR Campania FESR 2014-2020 – Azione 6.8.3. “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” per promuovere “Interventi per il rafforzamento dell’intermediazione turistica per il riposizionamento e il rilancio dell’offerta turistica regionale”.