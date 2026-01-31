Disagi lungo la Sp66 del Ciglioto: franano massi sulla carreggiata

Ancora un crollo dalla parete roccioso adiacente alla carreggiata. Sul posto la Polizia Municipale

Maria Emilia Cobucci
Frana Ciglioto

Un altro cedimento ha interessato questa mattina la strada provinciale 66 del Ciglioto, nel comune di Camerota. Una serie di massi si è staccata dal costone roccioso che sovrasta la strada ed è rotolata sulla carreggiata.

I disagi

La strada del Ciglioto rappresenta un’arteria di collegamento tra la Mingardina, e la strada statale 18 Variante Cilrntana, e la frazione collinare di Licusati. Fortunatamente non è stato registrato il ferimento di nessuna persona ma gran parte della carreggiata è invasa dai massi.

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei tecnici comunali e degli uomini della Polizia Locale per stabilire il da farsi. A seguito della frana verificatasi lungo la strada provinciale, è stata disposta la chiusura al traffico dell’arteria.

La chiusura è stata formalizzata con ordinanza sindacale, per motivi di sicurezza, in attesa delle necessarie verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza. Si invita la cittadinanza a utilizzare percorsi alternativi e a prestare la massima attenzione.

I precedenti

Spesso la strada del Ciglioto è interessata dal cedimento della parete rocciosa, soprattutto nei mesi invernali o dopo forti temporali. Una condizione, quest’ultima, che comporta la chiusura parziale o anche totale dell’arteria

