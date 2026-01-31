Disagi lungo la Sp66 del Ciglioto: franano massi sulla carreggiata

Un altro cedimento ha interessato questa mattina la strada provinciale 66 del Ciglioto, nel comune di Camerota. Una serie di massi si è staccata dal costone roccioso che sovrasta la strada ed è rotolata sulla carreggiata.

I disagi

La strada del Ciglioto rappresenta un’arteria di collegamento tra la Mingardina, e la strada statale 18 Variante Cilrntana, e la frazione collinare di Licusati. Fortunatamente non è stato registrato il ferimento di nessuna persona ma gran parte della carreggiata è invasa dai massi.

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei tecnici comunali e degli uomini della Polizia Locale per stabilire il da farsi. A seguito della frana verificatasi lungo la strada provinciale, è stata disposta la chiusura al traffico dell’arteria.

La chiusura è stata formalizzata con ordinanza sindacale, per motivi di sicurezza, in attesa delle necessarie verifiche tecniche e degli interventi di messa in sicurezza. Si invita la cittadinanza a utilizzare percorsi alternativi e a prestare la massima attenzione.

I precedenti

Spesso la strada del Ciglioto è interessata dal cedimento della parete rocciosa, soprattutto nei mesi invernali o dopo forti temporali. Una condizione, quest’ultima, che comporta la chiusura parziale o anche totale dell’arteria