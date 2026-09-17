Disabile striscia nel bar a Serre, ascoltati due minori: «Era solo uno scherzo». Gli sviluppi dell’inchiesta

Un episodio che ha suscitato profonda indignazione sui social e riacceso i riflettori sulla tutela delle persone fragili. Sulla vicenda dell’uomo con disabilità filmato all’interno di un bar di Serre mentre strisciava sul pavimento, si registrano importanti sviluppi investigativi. Ieri mattina, presso la stazione dei Carabinieri, sono stati ascoltati due minorenni, indicati come i possibili autori del filmato diventato virale.

I due giovani sono stati intesi come persone informate sui fatti e al momento non risultano indagati. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato a seguito della segnalazione e del parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Saverio Borrelli.

La versione dei giovani: «Nessun intento denigratorio»

Nel corso del colloquio con gli inquirenti, i due minorenni hanno fornito la loro ricostruzione dell’accaduto, sostenendo che si sarebbe trattato soltanto di uno scherzo e negando con fermezza qualsiasi intenzione denigratoria nei confronti dell’uomo.

Secondo quanto riferito dai ragazzi, tra loro e il disabile vi sarebbe un rapporto di conoscenza e di amicizia consolidato, caratterizzato da frequenti momenti goliardici condivisi nel locale abitualmente frequentato dal gruppo. I giovani hanno inoltre precisato che non sarebbe stato chiesto all’uomo di inginocchiarsi o strisciare: la richiesta iniziale sarebbe stata semplicemente quella di imitare un animale. Sarebbe stato poi l’uomo a scegliere spontaneamente di inginocchiarsi a terra, imitando una pecora e facendone il verso.

La ricostruzione dei fatti è stata trasmessa dagli investigatori alla Procura della Repubblica di Salerno. Spetterà ora ai magistrati valutare tutti gli elementi raccolti per stabilire se proseguire con gli accertamenti o disporre l’archiviazione del caso.

Le testimonianze e il ruolo dei presenti nel locale

Mentre le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica e le modalità del filmato, nella comunità cittadina emerso un dibattito articolato. Alcune testimonianze locali ridimensionano la gravità dell’accaduto, definendo la posizione dei ragazzi più garantista. Il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, ha invece condannato l’accaduto.