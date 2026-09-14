Persona fragile umiliata in un bar a Serre: la condanna del Sindaco

Ha fatto il giro del web il video in cui un giovane in condizione di fragilità viene deriso e costretto a strisciare all’interno di un bar nel comune di Serre. Un’azione ignobile che ha suscitato immediata indignazione e la dura presa di posizione delle istituzioni locali.

La presa di posizione del primo cittadino

Raggiunto dai microfoni di InfoCilento, il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, ha espresso parole di ferma condanna per quanto accaduto:

“Ho appreso dell’episodio increscioso avvenuto in un pubblico esercizio di Serre: un uomo, affetto da disagio, sarebbe stato costretto a strisciare in un bar per poi essere ripreso, deriso e umiliato. Innanzitutto, alla persona presa di mira esprimo il mio affetto sincero, la mia solidarietà e la ferma condanna di un gesto che non trova alcuna giustificazione. La stessa vicinanza la esprimo ai familiari del ragazzo; sono certo che le indagini delle forze dell’ordine faranno il loro corso per individuare i responsabili di un’azione tanto inqualificabile. Condanno fermamente un episodio barbaro e incivile che mi indigna e che non rispecchia l’agire della nostra comunità”.

L’indignazione della comunità e le indagini

Mentre il video continua a circolare sui social network, tra i cittadini di Serre resta viva l’indignazione per il triste episodio. Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare i responsabili del filmato e delle vessazioni ai danni del giovane.