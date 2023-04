Diritto alla salute: Cittadinanzattiva Campania e il Tribunale per i diritti del malato organizzano l’assemblea pubblica a Eboli

Cittadinanzattiva Campania APS ha costituito la sezione di Eboli e, martedì 2 maggio alle ore 17.30, nell’Aula Consiliare del Comune di Eboli, si terrà la prima assemblea pubblica. L’incontro avrà come obiettivo la promozione della partecipazione attiva dei cittadini nella difesa dei propri diritti in ambito sanitario.

La giornata

I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco di Eboli Mario Conte e al Presidente del Consiglio Comunale di Eboli Cosimo Brenga. La serata sarà moderata da Francesco Paolo Majoli, componente pro tempore di Cittadinanzattiva Eboli.

Gli interventi

Durante l’assemblea, interverranno anche il giornalista Antonio Manzo e Carmine Campagna, referente territoriale pro tempore di Cittadinanzattiva Eboli, e Claudio Paraggio, componente pro tempore del gruppo. Infine, Lorenzo Latella, Segretario regionale di Cittadinanzattiva Campania, concluderà l’evento.

La serata prevede anche la votazione per eleggere il referente territoriale e l’A.T. di Eboli, che avranno il compito di rappresentare la comunità locale e portare avanti le iniziative dell’associazione.

L’evento rappresenta un’importante occasione per i cittadini di Eboli e della provincia di Salerno per esprimere le proprie opinioni e le proprie esigenze in materia di salute e per promuovere la partecipazione attiva nella difesa dei propri diritti.