Concorso di Poesia “Il Saggio – Città di Eboli” dedicato a Orlando Carratù: si può partecipare fino al 2 maggio

Partecipa al Concorso Internazionale di Poesia “Il Saggio – Città di Eboli”, dedicato a Orlando Carratù, poeta dialettale ebolitano scomparso nel 2013. Il concorso si divide in sette sezioni, e la partecipazione è aperta a cittadini italiani e stranieri senza limiti di età. Ogni concorrente può partecipare con un numero illimitato di poesie o libri, eccetto la sezione D in cui è consentita solo una poesia per ogni partecipante.

Modalità di partecipazione

Le sezioni A, B, C, E, e F richiedono un contributo di partecipazione di 10,00€ per ogni opera, mentre per la sezione G, la quota è di 25,00€. È gratuita la partecipazione degli ospiti di carceri e istituti di cura, ma serve il timbro dell’Ente. Per ogni gruppo di tre elaborati, il contributo richiesto è di 25,00 Euro. La quota di partecipazione può essere cumulabile tra le sezioni A, B, C, E. La quota di partecipazione deve essere versata sul CCP n. 1009316868, intestato a Centro Culturale Studi Storici.

Le poesie devono essere spedite unitamente alla copia della ricevuta di versamento, non oltre il 2 maggio 2023, a Centro Culturale Studi Storici – via Guglielmo Vacca, 8 – 84025 Eboli (SA), oppure via e-mail a: ilsaggioeditore@gmail.com.

La giuria

La giuria premierà i primi dieci classificati e altri 40 premi speciali delle sezioni A, B, C, D, con le eventuali medaglie della Presidenza del Senato, della Presidenza della Camera e del Pontefice, con targhe, diplomi ed altro. La giuria ha la facoltà di attribuire premi speciali e di menzionare o segnalare le liriche più meritevoli. Per la sezione E e F, la Giuria premierà i primi cinque classificati con medaglie e targhe, mentre se il libro è inedito stamperà e distribuirà le prime 200 copie, riservandosi l’opzione di pubblicare l’opera in un’edizione a pagamento.

Il concorso è dedicato ad Orlando Carratù, poeta dialettale ebolitano, che iniziò a scrivere poesie all’età di diciotto anni quando si trasferì a Torino per motivi di lavoro. Tornato a Eboli nel 2001, Carratù continuò a coltivare la sua passione partecipando e vincendo diversi e importanti concorsi letterari. I temi a lui più cari furono quelli dell’immigrazione, del suo paese natìo e dell’amore.

Ecco le sezioni

Il concorso si divide in sette sezioni a cui possono aderire cittadini italiani e stranieri, senza limiti di età. Le sezioni sono:

Sezione A: Poesie a tema libero in lingua italiana o straniera (con traduzione in italiano). Le poesie

provenienti dall’estero formeranno un’altra categoria.

Sezione B: Poesia a tema libero in vernacolo.

Sezione C: Poesia religiosa.

Sezione D: Giovani fino ai 18 anni (al 2 maggio 2023), poesia a tema libero, in italiano o vernacolo.

Saranno accettate poesie scritte al massimo a quattro mani.

Sezione E: Aforismi (minimo tre aforismi).

Sezione F: Libri editi (poesia, narrativa, saggistica).

Sezione G: Libri inediti (poesia, narrativa, saggistica).