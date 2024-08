Dirigenti scolastici: nominati i reggenti nelle scuole salernitane

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha ufficializzato gli incarichi di reggenza per le scuole vacanti della provincia di Salerno per l’anno scolastico 2024/2025. Diverse le novità in particolare nelle aree interne dove, anche a causa del decremento di iscritti, alcune scuole non avranno un preside titolare.

I nuovi incarichi

Nel dettaglio Daniela Ruffolo guiderà l’Istituto Comprensivo “Da Vinci” Omignano – Gioi, mentre Franca Principe sarà alla guida dell’Istituto “Parmenide” di Ascea. Altri nuovi dirigenti scolastici sono stati nominati a Castel san Lorenzo (Maria Rosaria Cascio), a San Giovanni a Piro (Corrado Lomongi), a Campagna (Ada Serafini) e a Sicignano degli Alburni (Ornella Pellegrini). Giovanni Buoncore dirigerà l’Istituto “Speranza-Lettieri” di Centola.

Nella Piana del Sele Rosangela Lardo dirigerà l’Istituto Comprensivo “G. Romano” di Eboli, mentre Patrizia Campagna manterrà l’incarico di reggenza al Comprensivo ebolitano “Virgilio – Gonzaga”.

Maria D’Alessio continuerà a guidare l’Istituto Comprensivo di Teggiano, mentre Marilena Viggiano manterrà la direzione dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula. Una novità arriva invece a Sala Consilina, dove Antonella Vairo assumerà la guida dell’Istituto “Camera -Viscigliete”.

A Salerno, infine, Elisabetta Barone guiderà il Comprensivo “Alfano – Quasimodo”.