Diocesi Teggiano – Policastro: ecco le nuove nomine

Il vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, monsignore Antonio De Luca, ha annunciato una serie di nomine che coinvolgeranno le numerose parrocchie distribuite dal Golfo di Policastro fino al Vallo di Diano e agli Alburni, per un totale di ottantuno parrocchie.

La novità più significativa riguarda il Santuario di Sant’Antonio a Polla, dove è stato nominato rettore il padre Raffaele Petti. Questo importante cambiamento entrerà in vigore già da questo mese.

Don Emanuele Cammarano: triplice incarico

Don Emanuele Cammarano avrà un triplice incarico, assumendo la responsabilità della parrocchia Maria SS. del Carmine ad Aquavena, oltre all’amministrazione delle parrocchie Maria SS. delle Nevi a Celle di Bulgheria e Santa Maria Assunta a Poderia. Questo triplice incarico richiederà il suo impegno in due diversi comuni.

Don Carmine Tripodi: amministratore di varie parrocchie

Don Carmine Tripodi assumerà il ruolo di amministratore per diverse parrocchie, tra cui San Nicola di Bari a Ispani capoluogo, San Cristoforo nella frazione di San Cristoforo e San Ferdinando Re nella località costiera di Capitello.

Vicari per assistenza spirituale e pastorale

Don Antonio Coraggio e don Ivan Ciociano saranno i due vicari incaricati di assistere i parroci nella loro vita spirituale e pastorale. In particolare, don Antonio Coraggio sarà Vicario per le parrocchie di Sant’Alfonso a Marina di Camerota e di Santa Maria delle Grazie a Lentiscosa. Nel frattempo, don Ivan Ciociano svolgerà lo stesso ruolo per le parrocchie di Maria SS. delle Nevi a Celle di Bulgheria e di Santa Maria Assunta a Poderia.

Coordinamento delle attività culturali al Museo Diocesano

Una novità riguarderà anche il Museo Diocesano, sezione di Policastro Bussentino, dove le attività culturali saranno coordinate da don Giuseppe Marotta.