Diocesi Teggiano – Policastro: attivo il canale whatsapp, ecco come iscriversi

La Diocesi di Teggiano – Policastro arriva su whatsapp. È attivo infatti, da qualche giorno, il nuovo canale whatsapp della Diocesi per rimanere sempre aggiornati su tutte le iniziative in programma. Coloro che si iscriveranno al canale potranno inoltre ricevere comunicazioni e informazioni, direttamente sullo smartphone, per rimanere in contatto con la Chiesa locale.

Ecco come funziona

Un metodo veloce dunque per veicolare in breve tempo tutte le informazioni che riguarderanno la Diocesi di Teggiano – Policastro. Iscriversi al canale è semplice, basterà utilizzare il Qr Code della Diocesi. Subito dopo bisognerà seguire i pochi passaggi previsti e l’iscrizione sarà completata in pochi minuti. Inoltre, per tutti gli iscritti, sarà possibile ricevere anche tutti gli aggiornamenti entrando nella sezione prevista per tale funzione.

Un canale che sarà utile a tutti i fedeli che vorranno rimanere in contatto costante con la Diocesi di Teggiano – Policastro.