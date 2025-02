Dimissioni Franco Alfieri, Mutalipassi: “Misure adottate troppo eccessive” | VIDEO

Dopo le dimissioni di Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum e presidente della provincia di Salerno, diverse sono state le reazioni della politica locale, ma anche nazionale. Le dimissioni sono state protocollate lo scorso 20 febbraio presso la sede comunale del Capoluogo. Si è chiuso, dunque, un capitolo importante della storia politica di Capaccio Paestum.

A tal proposito, ad esprimere la sua vicinanza è stato il primo cittadino di Agropoli, Roberto Mutalipassi, che ai microfoni di InfoCilento ha sottolineato come le misure prese nei confronti dell’ex politico cilentano siano eccessive; le sue dimissioni sono definite “un atto di responsabilità nei confronti del territorio. Da parte della nostra amministrazione, siamo fiduciosi dell’operato della magistratura”. E ha aggiunto: “È sempre stato e rimarrà un punto di riferimento per il territorio; la sua competenza, la sua professionalità e la sua determinazione hanno portato a degli sviluppi in ogni comunità dove ha amministrato, così come per la provincia di Salerno.

Ne sono la riprova le attestazioni di stima da parte dei sindaci salernitani che ricevo ogni giorno per il lavoro che stava svolgendo. Ci auguriamo – conclude Mutalipassi – che quanto prima si possa risolvere questa triste vicenda”.