Capaccio Paestum, ieri le dimissioni dei consiglieri. L’intervista a Quaglia: “Restiamo fiduciosi” | VIDEO

Lo avevano annunciato qualche ora prima e così è stato: ieri i consiglieri comunali di Capaccio Paestum si sono ritrovati in via Italia, presso lo studio del notaio Antonio Paolino, per rassegnare in massa le dimissioni.

Si è chiuso, dunque, un capitolo importante della storia politica di Capaccio Paestum e solo tra pochi mesi si ritornerà alle urne.

È stata una giornata di emozioni contrastanti e scelte difficili, quella di ieri, eppure per i consiglieri dimissionari è già tempo di rimboccarsi le maniche anche in vista dell’imminente campagna elettorale.

Le dichiarazioni

“Guardiamo al futuro con fiducia” ha affermato subito dopo la firma delle dimissioni, tra le altre cose, ai microfoni di InfoCilento, l’ex presidente del Consiglio Comunale, Angelo Quaglia interpretando anche il pensiero dei suoi colleghi e lasciando trapelare che c’è la volontà di voler riformare un gruppo politico da proporre alla guida amministrativa della Città dei Templi.

A firmare, insieme a Quaglia, le dimissioni che sanciscono la fine dell’amministrazione Alfieri i consiglieri Pasquale Accarino, Igor Ciliberti, Giovanni Cirone, Annalisa Gallo, Maria Rosa Giuliano, Serena Landi, Angelo Merola, Ulderico Paolino, Adele Renna, Luca Sabatella, Antonio Scariati, Gianmarco Scariati, Rossella Anna Tedesco, Domenico Di Riso.

Quaglia ha fatto il punto anche sulle tante difficoltà affrontate negli ultimi mesi dall’amministrazione comunale e ha ringraziato i cittadini per l’affetto e la vicinanza dimostrata invitandoli a non perdersi d’animo.