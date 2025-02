Dimissioni di Alfieri, interviene il senatore Gasparri: «Meglio tardi che mai»

“Sulle dimissioni di Alfieri cosa posso dire? Meglio tardi che mai” Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, in relazione alle dimissioni presentate da Franco Alfieri dagli incarichi di sindaco del Comune di Capaccio Paestum e di presidente della Provincia di Salerno.

La posizione di Gasparri

Per il senatore, però, “resta l’inquietante storia di un gruppo di potere che fa capo De Luca che ha goduto di una sorprendente immunità. E non hanno fatto solo fritture per il palato degli elettori”.