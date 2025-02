Dimissioni Alfieri, Scariati: “atto di responsabilità”

“È un atto di responsabilità e rispetto di un paese che era in attesa del suo rientro, di certo è stata una scelta sofferta e difficile e dispiace a tutti, probabilmente è stata la cose più giusta da fare in un momento particolarmente difficile”. A dirlo Antonio Scariati, ormai ex esponente della maggioranza a Capaccio Paestum.

La decisione

“Sicuramente alla base di tutto un atto di responsabilità in relazione ai procedimenti che ci sono in corso. Una scelta ponderata – ha detto invece il presidente del consiglio Angelo Quaglia. Da parte dell’amministrazione, da oggi partono i famosi venti giorni per la cristallizzazione delle dimissioni. Da li si prenderanno delle scelte”.

“Effettueremo delle riunioni in merito per prendere delle decisioni congiunte”, ha concluso Quaglia.