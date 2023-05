Dimentica le chiavi in casa e cerca di entrare dalla finestra: anziano salvato dai carabinieri

Nella mattinata odierna, nella località “Macchia” di Montecorvino Rovella, si è verificato un drammatico episodio che ha richiesto l’intervento tempestivo dei Carabinieri della locale Stazione. Un anziano ottantunenne si trovava in serio pericolo di vita dopo aver dimenticato le chiavi di casa all’interno della propria abitazione.

L’audace tentativo dell’anziano di rientrare a casa

L’81enne ha preso una decisione rischiosa: è salito sull’adiacente cornicione dell’edificio e ha tentato di entrare nell’appartamento attraverso una finestra posta al primo piano. Tuttavia, una volta sul cornicione e realizzata la considerevole altezza da terra, l’anziano è stato colto dallo spavento e dalla paura di cadere, rimanendo immobile sulla sporgenza di casa senza più riuscire a muoversi.

L’intervento rapido e risolutivo dei Carabinieri

Fortunatamente, un passante ha notato la situazione di pericolo dell’anziano e ha prontamente allertato i Carabinieri. Gli agenti sono giunti in tempi rapidi presso l’abitazione dell’ottantunenne, mettendolo in sicurezza e provvedendo a trarlo in salvo dalla pericolosa situazione.

L’affidamento all’equipe medica del 118

Dopo il salvataggio, l’anziano è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. È stato necessario garantire un adeguato supporto medico per valutare le eventuali conseguenze fisiche o psicologiche dovute all’esperienza traumatica vissuta dall’81enne.

Grazie all’intervento celere e risoluto dei Carabinieri, un anziano è stato salvato da una situazione di estremo pericolo.