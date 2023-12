Dibattito pubblico sull’alta velocità: Sapri chiede di rinviare l’incontro

Il Sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha sollevato la richiesta di rinviare l’incontro destinato al dibattito pubblico concernente il progetto della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, organizzato secondo la pianificazione di Rfi.

L’incontro

L’incontro, previsto per il 13 dicembre nella città della Spigolatrice, è stato oggetto di una richiesta avanzata da Gentile a tutte le parti coinvolte.

Attesa per l’esito dell’udienza pubblica

La richiesta di rinviare l’incontro è giustificata dall’attesa dell’esito dell’udienza pubblica fissata per il 19 dicembre davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Questa udienza riguarda la trattazione di merito dell’impugnativa presentata dal Comune di Eboli, volta all’annullamento dei provvedimenti inerenti al tracciato della Nuova Linea Ferroviaria AV Salerno-Reggio Calabria. Il Comune di Sapri ha sostenuto attivamente questa impugnativa.

Un’Opera Strategica e Nazionale: Le Motivazioni di Gentile

Il Sindaco Gentile ha sottolineato la rilevanza strategica e nazionale dell’opera, che potrebbe influenzare significativamente il territorio dal punto di vista economico, ambientale, della mobilità e dello sviluppo turistico.

Pertanto, ha dichiarato essere fondamentale essere informati in modo completo e preciso, non solo riguardo alla scelta progettuale tecnica, ma anche sulle fasi progettuali future e sulle misure previste per mitigare eventuali impatti.

Le parole del sindaco

“È un’opera strategica e di importanza nazionale – dichiara il Sindaco – che può incidere in futuro in maniera determinante su questo territorio, sia in modo diretto che indiretto. E cioè dal punto di vista economico, ambientale, di mobilità, dello sviluppo turistico e territoriale. Per tali ragioni è necessario essere informati anzitempo in modo univoco e preciso, non solo sulla scelta progettuale tecnica inerente i Sub Lotto, ma anche e soprattutto su tutte le fasi progettuali che ne porteranno al completamento futuro ed alle misure previste per bilanciare gli eventuali effetti”.