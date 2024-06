Dialoghi Mediterranei nell’anno del Turismo delle Radici e di Borghi Salute e Benessere, ecco il cartellone estivo 2024

Sono stati presentati al pubblico ieri, nell’aula consiliare del Comune di Centola i progetti “Borghi Salute e Benessere” e “Turismo delle Radici” e il cartellone eventi estivi promossi dal Comune dal titolo “Dialoghi Mediterranei”.

In particolare, “Borghi Salute e Benessere”, progetto cofinanziato da Scabec, società in house della Regione Campania, si concentra sullo sviluppo e lancio del turismo sostenibile e sul ben-essere. In tale contesto infatti, rientra il Cilento il cui territorio si inserisce nella rete di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico che trasforma i borghi del comune di Centola – Palinuro e dei 10 comuni partner in destinazioni di benessere e salute.

“Questa progettualità – ha sottolineato il sindaco di Centola, Rosario Pirrone – permetterà al Comune di Centola-Palinuro di beneficiare delle provviste ministeriali. Tra le attività previste per il 2024, Anno delle Radici Italiane, nell’ambito del Progetto PNRR ‘Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19’, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha messo in campo una serie di iniziative di promozione. Questo – ha concluso il primo cittadino – è un grande evento di richiamo per i discendenti degli emigrati italiani nel mondo, un’opportunità che il Comune di Centola non potrà farsi sfuggire.”

Domenico Nicoletti, componente di Campus Mediterraneo, ha illustrato il ruolo del Comune di Centola nel progetto finanziato dal Ministero per il Turismo della Radici. “Questo progetto – ha sottolineato Nicoletti – permette a chi ha lasciato il Paese di rientrare e riscoprire la propria identità nella storia e cultura della propria terra”.

I potenziali rientri per l’anno delle radici 2024 sono stati stimati dal Ministero in un bacino di utenza che sfiorerà gli 80 milioni di persone.

A chiudere l’incontro, la presentazione del cartellone eventi “Dialoghi Mediterranei” a cura del coordinatore artistico Lillo De Marco. Il cuore pulsante della rassegna estiva sarà caratterizzato dallo svolgimento di oltre 30 eventi con artisti e produzioni di vario genere e che, come un vero e proprio contenitore multidisciplinare, attraverso la sua modalità “diffusa”, che porterà musica, teatro e arte nelle strade, nelle piazze e nei luoghi caratteristici di ogni borgo.

Durante il festival diretto da Antonello Mercurio inoltre “gli spettatori proveranno a viaggiare nelle pieghe della loro memoria arrampicandosi tra i gradini della terra cilentana o idealmente, solcando il mare, testimone silente della nostra storia” – spiegano gli organizzatori.