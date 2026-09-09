Dialoghi Mediterranei a Palinuro: Gianmarco Carroccia con “Emozioni”, i grandi successi di Mogol-Battisti

La grande canzone d’autore italiana farà tappa nel Cilento per uno degli appuntamenti culturali e musicali più attesi del fine settimana. Sabato 12 settembre, a partire dalle ore 21:30, la suggestiva Piazza Virgilio a Palinuro farà da cornice allo spettacolo musicale “Emozioni”, interpretato dal cantautore Gianmarco Carroccia. L’evento rappresenta il momento centrale della programmazione del Festival Dialoghi Mediterranei, la rassegna culturale che punta a valorizzare il territorio attraverso spettacoli di alto profilo artistico sotto la direzione artistica di Silvano Cerulli.

Un omaggio filologico al sodalizio tra Battisti e Mogol

Il concerto sarà un vero e proprio itinerario musicale attraverso i brani più celebri e iconici nati dalla storica collaborazione tra Lucio Battisti e Mogol. L’esibizione di Gianmarco Carroccia si distingue per la straordinaria fedeltà agli arrangiamenti originali e per una cura filologica dei dettagli che restituisce intatta la magia dei pezzi che hanno segnato la storia della musica italiana.

Diplomatosi al CET (Centro Europeo di Toscolano) fondato dallo stesso Mogol, Carroccia ha conquistato l’attenzione di pubblico e critica grazie a una timbrica vocale impressionante e a una sensibilità artistica unica. Nel corso degli anni, l’artista ha affiancato frequentemente il celebre paroliere in tournée ufficiali nei principali teatri e piazze d’Italia, trasformando il progetto “Emozioni” in un punto di riferimento per gli amanti della musica d’autore.

Il ruolo dell’evento nel Festival Dialoghi Mediterranei

L’inserimento del concerto nel cartellone dei Dialoghi Mediterranei sottolinea la volontà dell’organizzazione di coniugare grande intrattenimento, memoria storica e promozione turistico-culturale del litorale cilentano. La scelta della location, la centrale Piazza Virgilio, consentirà sia alla comunità locale sia ai numerosi visitatori e turisti ancora presenti nella località balneare di fruire gratuitamente di una serata di grande spessore narrativo e musicale.

Sull’importanza dell’appuntamento si è espresso direttamente il direttore artistico Silvano Cerulli: