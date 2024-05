Di Bartolomei, 30 anni dalla sua scomparsa: a Castellabate l’omaggio dei suoi ex compagni della Salernitana

Una mattinata ricca di emozioni, nel segno del ricordo. A Castellabate, presso il Cimitero Comunale dove riposa l’indimenticabile Agostino Di Bartolomei, hanno fatto visita alcuni suoi ex compagni di squadra della Salernitana. Nella giornata di domani, 30 maggio, ricorre infatti il 30esimo anniversario della scomparsa dell’ex calciatore granata ma anche di Roma e Milan, tra le altre.

L’omaggio

A essere presenti diversi amici ed ex colleghi di Agostino: Gianfranco Coppola, Roberto Chiancone, Enrico Coscia, Fabio Vulpiani, Carmine Della Pietra, Pasquale Viscido, Pino De Biase, Antonio Capone, il dott. Corrado Liguori, Marco Rossi, Ciro Ferrara, Giuseppe Di Sarno e Sergio Rocco. Personaggi del mondo del calcio che hanno voluto rendere omaggio alla figura di Di Bartolomei con una corona di fiori e un momento di raccoglimento davanti la sua cappella.

Le dichiarazioni del sindaco

Presente anche il Sindaco del Comune di Castellabate, Marco Rizzo, che ha riportato anche il saluto della moglie di Ago, Marisa De Santis: “Ringrazio tutti coloro che hanno amato e continuando ad amare Agostino. Per me lui non è lì, ma è ancora in ritiro con il mister Liedholm a parlare di arte, di bellezza e dell’enorme rispetto e amore per i tifosi”. A rappresentare la famiglia anche Matilde Cilento, cugina di Marisa.