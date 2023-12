“Detto tra Noi” in compagnia di Giacomo Giuliano

Torna un nuovo appuntamento con il format “Detto tra Noi”, in onda tutti i giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT e in replica il venerdì subito dopo l’edizione del Tg delle 13.55, condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Ospite della puntata, Giacomo Giuliano che presenta il suo nuovo libro “Fra Nuvole e Pietre – la P. A. come poesia e amore“. In questo nuovo appuntamento nel salotto di Antonella e Roberta, l’autore racconterà la sua visione – rivoluzionaria ma non troppo – dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Giacomo Giuliano è un dipendente della P. A., ma anche avvocato, scrittore, autore e conduttore di programmi televisivi e radiofonici. In questa nuova puntata di Detto tra Noi scopriremo un personaggio poliedrico e capace di emozionare come pochi.