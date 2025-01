“Detto tra Noi” in compagnia di Franca Abategiovanni, attrice

Nuovo appuntamento con il programma “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

Ospite del salotto di Antonella e Roberta, l’attrice Franca Abategiovanni. Un ricco curriculum per l’attrice napoletana, volto noto del piccolo schermo, ma non solo. Tanto teatro, cinema e serie televisive. Amica del Cilento, da anni collabora con il Festival “Segreti d’Autore” che si svolge, ogni anno a Valle di Sessa Cilento presso Palazzo Coppola. Segreti d’Autore è anche Festival dell’ambiente, delle scienze e della legalità e include laboratori, seminari ed escursioni. Una piacevole chiacchierata anche per parlare dei tanti progetti in cantiere per il 2025.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.