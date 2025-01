“Detto tra Noi” in compagnia di Antonello Fedullo, direttore dell’Istituto Goitre di Vallo della Lucania

Nuovo appuntamento con il programma “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo. Prima puntata del 2025 in compagnia del Maestro Antonello Fedullo, direttore dell’Istituto Goitre di Vallo della Lucania.

L’istituto è stato fondato dal M. Santina De Vita nel 2011. L’Istituto si avvale di diverse metodologie didattiche per rispondere alle esigenze della sua multiforme utenza e da sempre valorizza la musica d’insieme. Dai 4 anni si può far parte del coro “White Voices”, proseguire poi con Il coro “Ensemble Vallese Junior” per approdare a 17/18 anni, al coro “Ensemble Vallese” di circa 15 elementi che tocca vari generi ed è volto alla cura della vocalità con master annuali tenuti da docenti di fama internazionale.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.