“Detto tra Noi” in compagnia della band cilentana “Temeia -musica popolare”

Nuovo appuntamento con il programma “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

Ospite del salotto di Antonella e Roberta, Angelo Doria e Francesco Roselli in rappresentanza della band cilentana “Temeia – musica popolare”. Il gruppo musicale, celebra la tradizione popolare cilentana con passione e autenticità; il nome, che nel dialetto di Casal Velino si potrebbe tradurre in “ma tu guarda un pò“, riflette lo stupore e la meraviglia per le radici culturali. Il repertorio include tarantelle cilentane, pizziche, tammurriate.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.