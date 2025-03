“Detto tra Noi” in compagnia del cantautore saprese, Simone Bruzzese | VIDEO

Torna un nuovo appuntamento con Detto tra Noi, il programma condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

Ospite della puntata, il cantautore Simone Bruzzese. Simone, classe 1993, nasce a Sapri e proprio nella Città della Spigolatrice inizia a muovere i primi passi nella musica.

Inizia a studiare pianoforte per poi iscriversi in una scuola saprese, guidata da Antonio Postiglione, noto per essere stato il tastierista di personaggi noti come Enzo Avitabile, Fiordaliso e Nausicaa. La sua carriera artistica è un continuo crescendo di brani come “Dimenticarmi di te”, “Sasso Carta, forbici” e l’ultimo brano dedicato a sua madre dal titolo “Rosy”.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.