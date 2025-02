“Detto tra Noi” in compagnia dei Dj e producer cilentani Vassa & Leone | VIDEO

Nuovo appuntamento con il programma “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

Ospiti della puntata i Dj e producer cilentani, Vassa & Leone (Costantino Vassa e Graziano Leone). I due artisti vantano oltre 10 anni di numerose esperienze in club italiani ed europei. Nel 2017 la prima release “Avela” con firma Vassa project, raggiungendo da subito ottimi risultati. Il 2023 la partecipazione a Casa Sanremo, riscuotendo numerosi consensi. Negli studi di InfoCilento per presentare il nuovo singolo in collaborazione con una band salentina Alla Bua. Il singolo “Lu rusciu te lu mare”, unisce le sonorità tipiche pugliesi con richiami anche al Cilento.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.