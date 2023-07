Detto tra Noi: con Niveo

Un nuovo appuntamento con “Detto tra Noi” il programma di Antonella&Roberta, un contenitore di cultura, musica e spettacolo.

Questa settimana ospite della puntata il giovane talento musicale, Niveo. Si è fatto conoscere per le sue doti artistiche nell’ultima edizione del talent show “Amici di Maria de Filippi”.

Marco Fasano, questo il suo vero nome, è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Amici grazie al suo brano d’esordio “Scarabocchi”, ma anche per l’amicizia nata in casa con la ballerina Rita.

Conteso tra Arisa e Lorella Cuccarini, sceglie la seconda come porto sicuro per il suo viaggio. Segui l’intervista per conoscere meglio Niveo.