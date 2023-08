“Detto tra Noi” con il cantautore cilentano Paolo Carbone e il Maestro Virgilio Genovese | VIDEO

Paolo Carbone, originario di Omignano Capoluogo, a quarant’anni si trova costretto a re-inventarsi e a trasferirsi in Germania per trovare un impiego. Una storia come quella di tanti ragazzi cilentani che, purtroppo, ancora sono costretti a cercare altrove un futuro migliore. Paolo, fin da bambino, coltiva però una passione, quella per la musica, e lo scorso anno aveva confidato ai nostri microfoni che la sua paura più grande era quella di dovervi rinunciare.

Oggi, grazie all’incontro con il maestro Virgilio Genovese direttore dell’agenzia ShowIT, il sogno di Paolo Carbone sembra vestirsi di nuove opportunità. La sua voce è riuscita a conquistare il maestro che ha deciso di puntare sulle potenzialità canore di Paolo. In collegamento dalla Germania, ci raccontano tutto in questa nuova puntata di Detto tra Noi.