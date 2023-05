Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: arrestato minorenne nel salernitano

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno effettuato un importante arresto. Un 17enne residente a Fisciano è stato sorpreso in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Controllo del territorio per contrastare lo spaccio

Durante un servizio di controllo dinamico del territorio, finalizzato alla lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri si sono concentrati a Mercato San Severino. È qui che hanno fermato il minorenne sospettato di detenere droga con l’intenzione di spacciarla. Durante la perquisizione personale, è emerso che il ragazzo nascondeva 1,5 grammi di hashish, suddivisi in dosi.

I fatti

La scoperta dei Carabinieri non si è fermata lì. Una successiva perquisizione, estesa ad un casolare frequentato dal giovane, ha portato al rinvenimento di ulteriori 100 grammi di hashish. Ma non è tutto. Presso il domicilio del minorenne sono stati scoperti anche 605,00 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, tra cui un bilancino di precisione.

Dopo l’arresto, il minorenne è stato tradotto presso il centro di prima accoglienza per minori di Salerno, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo, il materiale sequestrato, compreso l’hashish, l’importante somma di denaro e gli strumenti per il confezionamento delle sostanze, è stato messo sotto sequestro.

L’importanza del contrasto allo spaccio

L’arresto di un minorenne coinvolto nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dimostra l’importanza delle azioni intraprese dai Carabinieri nel contrasto al traffico illegale di droga. Questi sforzi mirano a proteggere la comunità e a prevenire la diffusione di sostanze nocive, specialmente tra i giovani.