Deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato 29enne di Eboli

In data 21 dicembre u.s. gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di A. G. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di circa 8,5 grammi di crack, in parte già suddiviso in dosi per essere ceduta al dettaglio nonché materiale per la pesatura e il confezionamento. Durante la perquisizione in casa era presente solo la moglie, gli investigatori notavano sul mobile della cucina sostanza stupefacente del tipo crack, materiale per il taglio e la pesatura.

L’uomo, di anni 29, residente nel Comune di Eboli, disoccupato, pregiudicato, veniva notato rincasare, prima di accedere al portone occultava in un’aiuola poco distante involucri contenenti anch’essi sostanza stupefacente del tipo crack.

L’arresto

Su disposizione del P.M., l’indagato veniva associato alla Casa Circondariale di Fuorni, in Salerno, in attesa della convalida da parte del GIP del Tribunale di Salerno.