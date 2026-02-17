Derby Cavese-Salernitana: la Polizia denuncia due tifosi, violato il DASPO e oltraggio agli agenti

La Polizia di Stato, con personale della DIGOS e del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni, nell’ambito dei servizi effettuati in occasione del derby Cavese-Salernitana, disputato sabato 14 febbraio u.s. nella cittadina metelliana, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due tifosi locali.
Durante la gara, uno dei due era stato trovato, travisato, nei pressi dello stadio, pur essendogli interdetta la zona in quanto destinatario di DASPO; mentre l’altro, all’atto di un legittimo controllo di polizia, rivolgeva frasi oltraggiose gli agenti.
I provvedimenti
Nei confronti del primo tifoso verrà aggravato il provvedimento di DASPO, mentre nei confronti del secondo, già in passato destinatario di analoga misura, verrà emesso un nuovo provvedimento interdittivo.
Indagini in corso
Sono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili dei reati commessi nei giorni precedenti alla gara e nel corso della stessa.