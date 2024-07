Deragliamento treno merci a Centola: dissequestrata la linea ferroviaria

A una settimana dal deragliamento di un treno merci avvenuto lo scorso 9 luglio presso la stazione di Centola, la linea ferroviaria è stata finalmente dissequestrata e i lavori di ripristino sono in corso. Tuttavia, la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri continuerà a subire disagi per i prossimi dieci giorni. Le cause del deragliamento Ancora non è stata definita la causa esatta del deragliamento, che ha visto sei vagoni merci sviare dai binari all’interno della stazione.

Le ipotesi più probabili, vagliate dalla Polizia Ferroviaria e da RFI, sono due: un carico eccessivo su uno dei vagoni o i recenti lavori di manutenzione condotti proprio sul tratto di linea interessato dal deragliamento.

Le operazioni di rimozione e i disagi per i viaggiatori La rimozione dei vagoni deragliati, inizialmente ostacolata dal sequestro della zona disposto dalla Procura, inizierà il 22 luglio e si concluderà il 26. Per consentire le operazioni in sicurezza, la circolazione ferroviaria sarà sospesa anche sul binario attualmente attivo, causando disagi per i viaggiatori.

I treni si fermeranno nelle stazioni di Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri. Modifiche al programma dei treni Trenitalia ha già provveduto a modificare il programma dei treni ad Alta Velocità, Intercity e regionali, con allungamenti dei tempi di percorrenza, limitazioni e cancellazioni. I viaggiatori sono invitati a consultare il sito web di Trenitalia o contattare l’assistenza clienti per maggiori informazioni.