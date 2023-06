Deliziate il palato con le patate ripiene con la salsa allo yogurt: una fresca e gustosa ricetta estiva

Ciao a tutti amici amanti del buon cibo! Oggi voglio condividere con voi una ricetta fresca: le patate ripiene con salsa crema allo yogurt. Questo piatto è perfetto, con l’arrivo dell’estate e delle giornate calde, non c’è niente di meglio di un antipasto fresco per deliziare il palato di tutti i commensali.

Una ricetta perfetta per una cena informale con gli amici o per coccolarsi con un pasto gustoso e confortante. Siete pronti a scoprire come prepararlo? Ecco gli ingredienti e il procedimento!

Ecco come preparare le patate ripiene

Con l’arrivo dell’estate e delle giornate calde, non c’è niente di più buono di un antipasto fresco. Le patate ripiene sono veloci da preparare e facili da portare anche al mare.

Con questa ricetta potrete sorprendere i vostri ospiti con un’opzione diversa dal solito, senza dover trascorrere troppo tempo in cucina.

Ingredienti

4 patate medie

200 g di formaggio grattugiato (cheddar, emmental o quello che preferite)

150 g di pancetta affumicata a dadini

1 cipolla piccola, tritata finemente

2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

Sale e pepe q.b.

Per la salsa crema allo yogurt

150 g di yogurt greco

Succo di mezzo limone

1 cucchiaio di maionese

1 spicchio d’aglio, tritato finemente

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziamo lavando accuratamente le patate sotto acqua corrente per rimuovere eventuali residui di terra. Poi, con l’aiuto di una forchetta, buchiamole in vari punti per consentire una cottura uniforme. Mettiamo le patate in una pentola d’acqua fredda leggermente salata e portiamo ad ebollizione. Cuociamo per circa 20-25 minuti o fino a quando le patate saranno tenere quando punzecchiate con una forchetta. Nel frattempo, in una padella antiaderente, facciamo rosolare la pancetta a dadini insieme alla cipolla tritata fino a quando diventano dorati e croccanti. Una volta cotte, scoliamo le patate e lasciamole raffreddare leggermente. Quindi, tagliamo una “cuffia” sulla parte superiore di ciascuna patata e scaviamo delicatamente la polpa all’interno, ponendola in una ciotola. Schiacciamo la polpa delle patate con una forchetta e aggiungiamo il formaggio grattugiato, la pancetta e la cipolla rosolata, il prezzemolo tritato, sale e pepe. Mescoliamo tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Riempire le patate scavate con il composto di patate e riporle su una teglia rivestita con carta da forno. Inforniamo le patate a 180°C per circa 15-20 minuti o fino a quando il formaggio si sarà completamente fuso e la superficie sarà dorata e croccante.

Nel frattempo, prepariamo la salsa crema allo yogurt: in una ciotola, mescoliamo lo yogurt greco, il succo di limone, la maionese e l’aglio tritato. Aggiustiamo di sale e pepe a seconda dei nostri gusti.

Come servire le patate ripiene con la crema allo yogurt

Una volta pronte, possiamo servire le nostre patate ripiene con un generoso cucchiaio di salsa crema allo yogurt e una spolverata di prezzemolo fresco. Questo piatto si presta a diverse varianti, quindi sentitevi liberi di aggiungere o sostituire gli ingredienti a vostro piacimento.

Che ne dite? Siete pronti a deliziare il palato con queste deliziose patate ripiene? Buon appetito e godetevi questa gustosa ricetta con i vostri cari!