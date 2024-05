Delegazione di imprenditori della Repubblica Ceca nel Cilento

E’ stata accolta da alcuni rappresentanti di Noi Moderati la delegazione di imprenditori e professionisti provenienti dalla Repubblica Ceca, giunta in provincia di Salerno nei giorni scorsi.

La delegazione, accompagnata dal Dr. Mauro Ruggiero, (Giornalista, scrittore e amministratore dell’Istituto italiano di Cultura di Praga – Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Italia nella Repubblica Ceca), ha visitato il Cilento dal 7 al 14 maggio scorso: un viaggio alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni legati alla Dieta Mediterranea.

La visita

Con base ad Acciaroli, in Pollica, la delegazione ceca ha trascorso una intensa settimana alla scoperta del Cilento: un serrato itinerario di visite presso scuole alberghiere, istituzioni, musei, aziende, associazioni culturali e ristoranti. La Delegazione ha partecipato a workshop e lezioni sui rudimenti della cucina pratica cilentana, terra di centenari: dalla preparazione della pasta fatta in casa al pesce azzurro, dalla pizza alla mozzarella, fino alla preparazione dell’olio d’oliva e di altri piatti e prodotti tipici della Dieta Mediterranea.

Le attività

La visita non è stato solo un momento di narrazione culinaria e di scoperta delle bellezze naturalistiche del Cilento ma ha visto la delegazione ceca impegnata in visite ufficiali ed eventi culturali.

Punti salienti del viaggio sono stati l’incontro con il Sindaco di Pollica Stefano Pisani, la visita all’ Istituto d’Istruzione Superiore “Ancel Keys” di Castelnuovo, il concerto di Stefania Argentieri e Giuseppe Campagnola, organizzato dal musicista Marco Schiavo, presso la Fondazione Alario di Ascea.

Momento importante dell’intero evento è stato rappresentato da una serie di importanti visite presso le sedi di spicco di importanti aziende cilentane: l’azienda casearia La Bufalat srl, dove gli ospiti guidati dal dottore Sergio Carrozza, direttore dello stabilimento, hanno potuto apprendere come viene prodotta la mozzarella DOP; l’azienda Agrioil spa di Roccadaspide, azienda leader nel settore oleario, forte del suo impegno verso lo sviluppo sostenibile con l’adozione della norma ISO 26000, ha ospitato la delegazione di imprenditori Cechi all’interno del suo stabilimento dove la dottoressa Maria Carmela Calabrese e Cosmo Gabriele Quaglia, Ceo Agrioil SpA, hanno descritto vision e mission aziendale.

In rappresentanza Istituzionale, l’assessore al Turismo di Albanella, Edoardo Vito che ha accompagnato la delegazione per l’intera giornata, è intervenuto rimarcando l’importante ruolo che oggi rappresentano le sinergie che è possibile creare mettendo in rete Istituzioni, Imprenditoria di eccellenza e le grandi potenzialità che il territorio sa esprimere.