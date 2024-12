Delegazione cilentana ad Atreju: «territorio protagonista»

Roma ha ospitato l’edizione 2024 di Atreju, la storica manifestazione politica e culturale promossa da Fratelli d’Italia. Anche quest’anno, la delegazione cilentana di Fratelli d’Italia ha partecipato con entusiasmo, confermando il suo impegno attivo e il legame con i valori del partito.

I temi

La delegazione, composta da rappresentanti istituzionali, militanti e simpatizzanti provenienti dal territorio cilentano, ha portato a Roma la voce di una comunità da sempre vicina ai temi cari a Fratelli d’Italia: tutela dell’identità nazionale, sostegno alle famiglie, difesa delle imprese locali e valorizzazione delle risorse territoriali.

Durante i giorni della manifestazione, i membri della delegazione hanno avuto modo di partecipare a numerosi dibattiti e incontri, affrontando questioni di grande attualità come la crescita economica, la transizione ecologica, la sicurezza e il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa per confrontarsi con i vertici nazionali del partito, condividere esperienze e proposte e rafforzare il senso di comunità che contraddistingue Fratelli d’Italia

Particolare entusiasmo è stato manifestato per il discorso conclusivo di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e Presidente del Consiglio, che ha tracciato un bilancio dell’anno trascorso e delineato le priorità future del partito e del governo. Tra i temi più rilevanti affrontati nel suo intervento, spiccano le misure a sostegno del Sud Italia, un tema di particolare interesse per il Cilento, che necessita di investimenti mirati per infrastrutture, turismo e sviluppo sostenibile.

Ad Atreju accesi i riflettori sulle criticità del territorio

La presenza della delegazione cilentana ad Atreju ha inoltre permesso di accendere i riflettori sulle specificità e le esigenze del territorio. I rappresentanti locali hanno portato all’attenzione del partito tematiche cruciali come la promozione delle eccellenze enogastronomiche cilentane, la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, e la necessità di un potenziamento dei collegamenti viari e ferroviari per superare l’isolamento che penalizza il territorio.

«Partecipare ad Atreju non è solo un’occasione di confronto politico, ma anche un modo per ribadire la centralità del nostro territorio nelle scelte strategiche del partito» – hanno dichiarato i membri della delegazione cilentana. «Fratelli d’Italia continua a dimostrare attenzione e ascolto verso le istanze che provengono dal Cilento, un’area che rappresenta un vero e proprio tesoro per l’intero Paese».

La manifestazione si è conclusa con un rinnovato spirito di coesione e determinazione da parte dei partecipanti, pronti a riportare sui territori le idee e gli spunti emersi durante i lavori. Il Cilento, ancora una volta, si conferma un protagonista attivo e dinamico all’interno del progetto politico di Fratelli d’Italia.