Degrado tra la vegetazione a Buccino: rifiuti e auto abbandonate

La provincia di Salerno continua a essere sotto l’attenzione delle autorità competenti per i ripetuti casi di degrado ambientale. Nella giornata di ieri, la Guardia Agroforstale italiana ha denunciato un altro grave caso di “scempio ambientale” avvenuto nella contrada Serra Ventosa, nel comune di Buccino.

La denuncia della Gai

Durante i consueti controlli, il personale guidato dal responsabile locale Carmine Gentile ha rinvenuto una vera e propria “discarica” di auto abbandonate in mezzo alla vegetazione. Si tratta di carcasse di vetture e roulotte, pneumatici, ferro e varie parti di automobili che erano state abbandonate da tempo e che stavano causando gravi danni all’ambiente circostante.

Gli operatori della Guardia Agroforstale non hanno esitato a denunciare l’accaduto e hanno espresso il loro impegno costante nella lotta contro questi fenomeni di degrado ambientale. “Siamo sempre pronti a denunciare questi attentati alla natura in ogni luogo essi si presentino”, hanno dichiarato. Inoltre, hanno ringraziato il Presidente Nazionale Dott. Antonio D’Acunto per aver fatto crescere il loro ente in tutta Italia, avvalendosi di personale altamente preparato.

Le polemiche

Non è la prima volta che la provincia di Salerno è stata oggetto di tali violazioni ambientali e la situazione continua a preoccupare le autorità locali.

È quindi fondamentale che la lotta contro questi fenomeni venga intensificata, affinché si possano tutelare il territorio e l’ambiente, patrimonio di tutti noi. La Guardia Agroforstale italiana continuerà a vigilare sul territorio, monitorando costantemente le zone rurali per individuare e denunciare chiunque commetta questi reati ambientali.