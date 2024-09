Degrado nei pressi del “Da Procida” di Salerno: Codacons chiede interventi

La situazione di degrado in prossimità del Liceo Scientifico “Da Procida” di Salerno si fa sempre più grave, tanto da indurre il Codacons a presentare una nuova denuncia. L’associazione dei consumatori ha sollevato l’allarme sull’emergenza igienico-sanitaria che si è creata nell’area compresa tra via Lanzalone e via Manganario, paragonandola a una “bidonville africana”.

Rischio per la salute pubblica

“Un degrado tale da essere stati punti da insetti durante un sopralluogo”, ha denunciato Matteo Marchetti, presidente del Codacons Campania. “C’è un rischio concreto per la salute pubblica, soprattutto alla vigilia della riapertura delle scuole. È inaccettabile che un sindaco minimizzi la situazione, attribuendola all’assenza di pioggia”.

Rifiuti accumulati, erba alta, insetti e un forte odore sgradevole rendono l’area invivibile. Queste le criticità segnalate. “La discarica a cielo aperto nel cuore del quartiere Carmine non può essere giustificata dalle condizioni meteo”, ha aggiunto Marchetti.

Il Codacons ha chiesto l’intervento urgente dell’ASL e delle autorità competenti, sollecitando la chiusura immediata dell’area fino a quando non saranno effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione. “È necessario garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, soprattutto di studenti e insegnanti che frequentano il liceo”, ha concluso Marchetti.