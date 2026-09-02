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Degrado al Terminalbus di Vallo della Lucania: la denuncia dei cittadini

Rifiuti, panchine danneggiate e muri imbrattati al Terminalbus di Largo Calcinali a Vallo della Lucania. Chiesto un intervento urgente.

Di: Antonio Pagano
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Scatta l’allarme decoro nel centro cittadino di Vallo della Lucania. La denuncia, diffusa sui canali social da un residente, riguarda nello specifico la stazione Terminalbus di Largo Calcinali, uno snodo strategico che accoglie quotidianamente centinaia di pendolari e studenti diretti verso il centro cilentano.

Rifiuti e vandalismo: i rischi per la sicurezza e la richiesta di interventi

La situazione segnalata evidenzia uno stato di grave degrado urbano, caratterizzato da rifiuti accumulati a terra, panchine danneggiate, pareti imbrattate, calcinacci e mozziconi di sigarette a terra. Oltre all’impatto visivo, il contesto solleva forti preoccupazioni per la sicurezza dei passanti. L’appello si conclude con una formale richiesta di intervento rivolta alle autorità competenti, affinché vengano ripristinate celermente le condizioni di decoro e vivibilità dell’area.

“La stazione degli autobus è il biglietto da visita di un paese – afferma poi un altro cittadino – Si fanno grandi proclami e conferenze su turismo, tornanza e radici e poi ti ritrovi il terminal in queste condizioni”.

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