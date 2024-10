Decreto salva casa: un convegno a Policastro

Il 26 ottobre a Policastro Bussentino, nel Comune di Santa Marina, presso il Cineteatro Tempio del Popolo, si terrà il convegno “Decreto salva casa”, D.L.n.69/2024, opportunità, nodi critici e proposte.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9.00, con la registrazione dei partecipanti e si concluderà alle ore 13 con l’ultimo intervento.

L’invito del sindaco

“Negli ultimi anni il Testo Unico Edilizia ha subito molteplici modifiche – spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – l’ultima è stata quella della Legge 24 luglio 2024, n. 105, di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 69/2024, con questo convegno vogliamo affrontare gli aspetti giuridici ed applicativi dopo il passaggio in legge. La partecipazione, inoltre, prevede il rilascio di 3 CFP per tutti i tecnici iscritti presso il proprio ordine. Agli Ingegneri, Architetti e Geometri in regola con le firme di presenza, saranno riconosciuti crediti formativi professionali ai sensi dei rispettivi regolamenti della formazione continua”.

Il programma

Il programma prevede: alle ore 9.00 registrazione dei partecipanti. Interverranno: alle ore 9.30 i saluti istituzionale del Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato; Angelo Domenico Perrini, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Pasquale Caprio Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno; Raffaele Tarateta Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno; Gino Parisi Presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Salerno; Fabio Napoli Presidente Ance Aies Salerno.

10.15 Interventi I sessione: Introduce e modera Dino De Paolis Direttore del Bollettino di legislazione Tecnica; Maria Maddalena Cantisani Dirigente Settore Trasformazioni Urbanistiche ed Edilizia del Comune di Salerno; Irene Sassetti Consigliere delegato all’Edilizia ed Urbanistica del Consiglio Nazionale degli Ingegneri; Vincenzo Speranza Avvocato; Marcello Feola Professore associato/ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Salerno.

11.15 Coffee Break

11.30 Interventi II sessione: Luca Di Franco Coordinatore GdL Nazionale CNI Edilizia e Urbanistica; Lorenzo Passeri Mencucci Consulente Giuridicodella Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri; Ferdinando Pinto Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Lorenzo Lentini Presidente Camera Amministrativa Salernitana.

12.30 Dibattito

13.00 Conclusioni: On. Erica Mazzetti Responsabile Nazionale dipartimento lavori pubblici e Presidente Intergruppo Parlamentare “Progetto Italia”; On. Tullio Ferrante Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti.