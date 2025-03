Decoro urbano e sicurezza a Sala Consilina: ecco le novità dell’amministrazione | VIDEO

L’amministrazione comunale di Sala Consilina ha recentemente introdotto nuove figure per rafforzare il controllo ambientale e la gestione del territorio.

Le novità

Durante una conferenza stampa tenutasi nell’aula consiliare, sono state annunciate tre ordinanze che introducono importanti novità in materia di igiene urbana, decoro e prevenzione contro gli infestanti. Una delle principali innovazioni riguarda l’introduzione degli “Ispettori Ambientali Comunali Volontari”, una nuova figura che, grazie a un corso di formazione che sarà offerto dal Comune, si occuperà di monitorare e far rispettare le disposizioni in materia di rifiuti e decoro urbano.

Ecco il lavoro delle nuove figure introdotte sul territorio

Gli ispettori lavoreranno a fianco della Polizia Locale, vigilando sul corretto conferimento dei rifiuti e applicando sanzioni a chi violerà le normative. Inoltre, sono stati previsti provvedimenti contro il degrado dei terreni incolti e la manutenzione delle aree verdi, con multe per chi non rispetterà le regole. Anche la lotta contro la processionaria del pino e della quercia entra nelle priorità dell’amministrazione, che impone ai proprietari di terreni privati di eseguire ispezioni periodiche per prevenire la diffusione degli infestanti. L’amministrazione di Sala Consilina, con queste nuove disposizioni, intende migliorare la gestione ambientale e garantire un territorio più sicuro e pulito per tutti i cittadini.