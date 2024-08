Agropoli, Comune implementa attività di sorveglianza ambientale

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha stretto una convenzione , della durata di 1 anno, con l’Associazione N.I.T.A. E.RA Ambiente – coordinamento provinciale di Salerno ODV di Agropoli per lo svolgimento delle attività di sorveglianza, controllo di rifiuti, reati ambientali, tutela di flora e fauna presenti nel territorio comunale.

Le attività che svolgerà l’associazione

Il corpo ODV. N.I.T.A che opera con l’Ente dal 2019 tramite le sue Guardie Ambientali Zoofile nominate dal prefetto Di Salerno e tramite gli Agenti Comunali Volontari nominati con Decreto Sindacale, sarà a supporto del Comando Polizia Locale e dell’Ufficio Ambiente che potranno avvalersi della operatività dell’associazione su richiesta per sopralluoghi e riprese video a mezzo SAPR, per studi o attività d’ufficio, relativi alla tutela dell’aria, del suolo e del sottosuolo, della fauna e flora del patrimonio naturalistico nonché all’igiene e sanità pubblica per la prevenzione e protezione, in generale, del territorio dagli inquinamenti, ad esclusione dell’Area portuale e delle aree demaniali, di esclusiva competenza della Capitaneria di Porto.

Gli obiettivi dell’Ente

L’obbiettivo dell’Ente è quello di garantire, nell’ambito del proprio territorio l’attività di vigilanza sul rispetto delle normative emanate in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente e di tutela degli animali attraverso interventi di prevenzione ad integrazione e supporto delle ordinarie forze di polizia presenti nel territorio comunale mediante attività di segnalazioni dei comportamenti che violano quanto previsto dalla normativa in vigore, nonché controlli per la prevenzione negli stessi ambiti. I volontari dell’ODV collaboreranno inoltre ad iniziative di educazione naturalistico – ambientali volte a valorizzare e far conoscere le zone di pregio e di interesse ambientale come l’area Trentova – Tresino ed altre aree pubbliche comunali.