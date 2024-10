De Luca annuncia: “mi ricandido”. Tommasetti: “totale scollamento col Pd”

“Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta“. A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo intervento al centro orafo Tarì di Marcianise (Caserta), dove ha incontrato gli imprenditori del Distretto Orafo Campano.

La posizione di De Luca

“Io – ha sottolineato De Luca rivolgendosi agli imprenditori – vado avanti a prescindere, anche se c’è sempre qualcuno che fa domande sulla base dell’imbecillità di qualche esponente del Pd. Non so più come dirlo. Io vado avanti a prescindere, mi ricandido. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta. L’importante è che ci stiate voi, perché se questo lavoro si ferma, la Campania precipita“.

La replica

“Il Pd finge di scaricare De Luca mentre lui già annuncia di ricandidarsi”. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, replica così alle ultime dichiarazioni del presidente della Regione.

“Ormai assistiamo a un totale scollamento tra De Luca e il suo partito, proprio mentre i vertici e autorevoli esponenti del Pd sembrano aprire gli occhi sulla sua gestione fallimentare. Si tratta comunque di prese di posizione tardive e di facciata, ad esempio sul caso Alfieri: il presidente della Provincia e sindaco di Capaccio Paestum, fedelissimo del governatore indagato per corruzione e turbativa d’asta, sarebbe stato sospeso dal partito. Tuttavia non abbiamo ancora sentito una parola sulla vicenda dalla segretaria Schlein o dallo stesso De Luca”, conclude.